Kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Kayseri’de yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Kayseri'de önceki gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, dün sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağan kar ile beraber Kayseri kent meydanı beyaza büründü. Vatandaşlar da yağan kar ile beraber yürümekte zorluk çekti.

Karın mevsimi olduğunu ve geç yağdığını söyleyen vatandaşlar, "Karın mevsimi artık geldi. Kar berekettir, güzeldir. Kar ilk defa yağdığı için sürücülerin de tedbirli olması lazım" dedi.

Belsin’de ise şiddetli rüzgar ağaçları kökünden sökerek araçların üzerine devirdi. Olay sonrası her hangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Develi'de de etkili olan şiddetli rüzgar bir aparmanın çatısını uçurdu. Develi'de gece başlayan şiddetli rüzgar Seyrani Mahallesindeki bir apartmanın çatısını uçurdu. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

105 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Diğer yandan Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 105 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Tipi nedeniyle Pınarbaşı ilçesinde 90, Sarız ilçesinde 15 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.





İHA

