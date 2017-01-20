Kar yanığı cildinizde leke bırakmasın

Soğuk ortamdan uzaklaşılmalıdır.

Aşırı sıcaktan kaçınılmalıdır.

Nemli ve ılık bir ortamda beklenmelidir.

Donmuş olan cilt, ısınması için ovuşturulmamalıdır.

Ilık duş alınabilir ancak sabun kullanımından ve keseden kaçınılmalıdır.

Cilt normale dönüyorsa sadece zeytinyağlı, E vitaminli nemlendirici sürülebilir.

Şikayetler devam ediyorsa doktora gidilmelidir.

Özellikle güneş koruyucu ürün kullanmadan kayak yapmak, cildi ciddi anlamda tahrip edebiliyor ve kalıcı izlere yol açabiliyor. Bunun için dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu sürmek ve belli aralıklarla yenilemek önem taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Eneida Kote, karlı ve soğuk havaların cilt sağlığına etkisi hakkında bilgi verdi. İşte o bilgiler;Açık havada yürüyüş ya da egzersiz yapmak, beden kadar cilt sağlığı için de yararlıdır. Ancak kış aylarında dışarıda spor yapmayı seven kişiler, özellikle kuru cilt yapısına sahip olanlar bazı noktalara dikkat etmelidir. Rüzgar ve kış güneşi ile direkt temas, cildin yağ tabakasını almaktadır. Bu durum ciltte kaşıntı, pul pul döküntüler ve cildi tahrip edici sorunlara neden olabilmektedir.Soğuk havanın vücutta en fazla etkilediği bölgelerden biri dudaklardır. Rüzgar, güneş ve soğuk hava dudakların çatlamasına, soyulmasına ve yaralı bir görünüm kazanmasına neden olabilir. Ağızdan nefes almak ve dudakları ıslatmak da kuruluk şikayetlerini artırır. Bu nedenle dışarıda spor yapacak kişiler güneş koruyuculu dudak nemlendiricileri, eğer yoksa cilt için kullandıkları güneş koruyucuyu sürmeden dışarı çıkmamalıdırlar.Ayrıca dış ortamlarda vazelin gibi daha yoğun bariyer nemlendiriciler, iç ortamlardayken ise nemlendirici besleyiciliği ön planda olan kremler kullanılabilir. Dudakların üzerinde oluşan derilerin soyulmamasına çok dikkat edilmelidir. Cilt kanserinin sadece deride değil, dudakta da görüldüğü de unutulmamalıdır.Aşırı soğuk deri hücrelerinin donmasına neden olabilir. Spor yaparken ve hareket ederken vücut ısısı iyi olabilir ve üşüme hissedilmeyebilir. Ancak -4 dereceye maruz kalan cilt donmaya meyillidir. İlk bulgular arasında ciltte kızarıklık ve iğne batması gibi şikayetler olur. Eğer önemsenmez ise deri beyaz, gri ve uyuşuk bir hal alır. Deri donmalarında şunlara dikkat edilmelidir:Güneş yanıkları sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da görülmektedir. Halk arasında rüzgar yanığı olarak adlandırılan yanıklar aslında güneş yanıklarıdır. Özellikle yüksek yerlerde kayak yapıldığı için hem bulunulan yükseklikten dolayı hem de kardan yansıyan ultraviyole ışınlar nedeniyle daha etkili güneş ışınlarına maruz kalınmaktadır. Bu durum deniz kıyısında vuran güneşten daha zararlı olabilmektedir.Karlı havalarda dışarı çıkmadan ya da kaymaya başlamadan önce mutlaka cilde güneş koruyucu krem sürülmelidir. Bu kremler en az 30 koruma faktörlü olmalı, UVA, UVB, lanolin ve gliserin içermelidir. Hem besleyen hem de güneşten koruyan ürünler cilt sağlığı açısından daha önemlidir. Gerekirse öncesinde cilde besleyici bir nemlendirici, üzerine de güneş koruyucu krem sürülebilir. Kış aylarında dışarda yapılan spor sırasında özellikle tabaka oluşturacak, yoğun nemlendiriciler kullanılmasına dikkat edilmelidir.Kayak yaparken ciltte oluşan yanıklar ve yaralar iz bırakabilir. Bu nedenle de güneş koruyucu kullanımı asla ihmal edilmemelidir. Güneş koruyucu kremler terledikçe ve 3 saatte bir yenilenmelidir. Eğer dışarıda uzun saatler geçirilecekse yanınızda küçük bir güneş kremi taşınmanızda fayda vardır. Ayrıca maske ve gözlük gibi fiziksel koruyucular da önemlidir. Dışarıda mümkünse sabah 10.00’dan önce, akşam ise 16.00’dan sonra spor yapılmalıdır.Soğuk havalarda sıcak su ile aşırı temas azaltılmalıdır. Sıcak su, tüm cildin nemini ve yağını alacağı için kısa ve ılık duşlar tercih edilmelidir. Ayrıca böyle durumlarda kese yapılmamalı ve aşırı sabun kullanımından da kaçınılmalıdır. Sabunların içeriğinde mümkünse gliserin ya da zeytinyağı olmalıdır. Duş sonrası nemlendirici kullanımı da ihmal edilmemelidir. Vücut losyonları daha iyi emilmesi için deri hafif nemliyken uygulanmasına dikkat edilmelidir.Soğuk havalarda dışarıda spor yapılacaksa kıyafet seçimine dikkat edilmelidir. Birkaç kat giyinilmeli ve ısı dengesi sağlanmalıdır. Ayrıca cilde ilk temas edecek kıyafet pamuklu olmamalıdır. Sporla oluşan teri pamuklu kıyafet emip, ıslaklık oluşturacağı için üşüme ve ciltte tahriş olabilir. Bu nedenle özel üretilmiş olan, nemi çekip kolay kuruyan spor kıyafetleri tercih edilmelidir. Ayrıca atkı, şapka ve eldiven ihmal edilmemelidir. Spor sonrası terli kıyafetlerin hızlı değişimi için de yedek kıyafetler mutlaka bulunmalıdır.Spor yaparken sıvı tüketimine de dikkat edilmelidir. Günde en az 8 bardak su içilmeli, alkol ve kahve tüketimi ise sınırlanmalıdır. Aşırı kahve tüketimi vücuttan suyu atar ve cildin kurumasına yol açar. Ayrıca aç karnına spor yapmaktan da kaçınılmalıdır.