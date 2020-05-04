Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karantinadaki çocuklara sürpriz

Kayseri’de aileleri ile birlikte yurt dışından getirilerek yurtta karantinaya alınan çocuklara, yurt görevlileri sürpriz yaparak oyuncak hediye etti.

Karantinadaki çocuklara sürpriz
Kayseri’de geçtiğimiz günlerde Etiyopya’dan getirilerek Develi’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtta karantinaya alınan vatandaşların, karantina süreleri devam ediyor. Bütün ihtiyaçlarının titizlikle karşılandığı vatandaşlarda, karantina sürelerinin dolmasını dört gözle bekliyor. Yurt görevlileri de, aileleri ile birlikte karantinaya alınan çocukların yüzünü güldürdü. Kapı kapı dolaşarak çocuklara oyuncak hediye eden görevliler, çocukları mutlu etti.
Öte yandan, 9 gündür yurtta kalan vatandaşlarda yurt yetkililerine teşekkür etti. Halit Erdoğan, “Geçen hafta Pazar sabahı Develi Kız Öğrenci Yurdu’na geldik. Bizi müthiş bir şekilde karşıladılar. Çok gururlandık. Yolculuğumuzda rahat geçti. Yurt görevlileri burada bizimle yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ederim” dedi.
Mustafa Özçelik de, “Burada çok memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. Bize gösterilen misafirperverlikten çok memnunuz. Her türlü imkanımızı karşılıyorsunuz. İnşallah karantinamız biter ve sağlıkla ailemizin yanına gideriz” şeklinde konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerKayseri GündemSon DakikaYerel HaberlerDeveli Kız Öğrenci Yurdu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.