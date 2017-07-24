Kardeş şehirden Büyükşehir’e ziyaret

Kardeş şehrimiz Nalçik’ten gelen heyette Farklı Milletler ve Dinlerden Sorumlu Bakan Anzor K’uraşınova’nın yanı sıra eğitim bürokratları Vilademir Bakatsev ve Aminat Şogenova ile medya temsilcileri yer aldı.

Ziyarette, kardeş şehrimizden selam ve esintiler getiren heyete teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihinde olduğu gibi bugünde bölgesinin cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi. Kayseri’nin misafirperver bir şehir olduğunu da belirterek, bu özelliğini her zaman gösterdiğini ifade eden Başkan Çelik, “Türk ve İslam coğrafyasında sıkıntı içindeki dost ve kardeşlerimize bağrımızı açtık ve ev sahipliği yaptık. Bu coğrafyada başı sıkışan dostumuz, soydaşımız, kardeşimizle birlikte yaşıyoruz. Gelen misafirlerimiz zaman içinde ev sahibi oldular. Çerkes kardeşlerimiz de şimdi ev sahibi konumundalar ve başka yerlerden gelenlere kucak açıyorlar. Gelenleri şehrimizin bir zenginliği olarak görüyoruz. Hepimiz birlikte biriz ve büyüğüz” dedi.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Bakanı Anzor K’uraşınova da ilk kez Türkiye’ye geldiğini belirtti ve Kayseri’yi çok güzel bulduğunu söyledi. Kayseri’ye Uluslararası Uzunyayla Çerkes Festivali için geldiklerini ifade eden Konuk Bakan, Başkan Mustafa Çelik’e festivale verdiği katkı nedeniyle teşekkür etti. Konuk Bakan, “Dünyada en rahat ve en güzel şehir Nalçik bilirdim. Şimdi gördüm ki dünyanın en güzel şehri Nalçik ile birlikte Kayseri’ymiş” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Kurum Haberi

