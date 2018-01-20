Karlı havalarda penguen gibi yürünmeli

Kar yağışlarının ardından başlayan buzlanmalarda düşmeler sonucu ciddi yaralanmalar meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, karlı havalarda yolda yürürken dengeyi sağlamak adına, küçük adımlarla ve elleri yana açarak, tıpkı bir penguen gibi yürünmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, kaygan zeminde yürürken dikkatin sadece yola verilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karaoğlu, “Bu tür havalarda yürürken cep telefonu ve diğer bilişim cihazlarını kullanmamakta fayda var. Bütün dikkatimizi yola vermemiz lazım” dedi.



Ayakkabı ve kıyafet seçimi önemli

Söz konusu havalarda ayakkabı seçiminin de önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Karaoğlu, kauçuk ya da yeri tutma özellikli tabanı olan ayakkabıların seçilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca giyilen kıyafetlerin de önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karaoğlu, “Dış kıyafetlerimizi seçerken hafif kalın olanları tercih etmeli. Bu tür katmanlı ve kalın kabanlar bizi düşmelerde darbelere karşı koruyacaktır. Ancak bir de düşme esnasında kendimizi çok sıkmamalı, tabir-i caizse rahat bir düşüş sağlamalıyız. Eğer o anda aklımıza geliyorsa yuvarlanarak düşmek en iyisi. Bu yaralanmaları önleyecektir” diye konuştu.



Düşünce hemen kalkılmamalı

Düşmelere bağlı yaralanmalarda en fazla el ve bilek kırıklarının meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Karaoğlu, “Düştüğümüz zaman hemen acele edip telaş ile bir kalkmaya yeltenmek yerine bir durum tespiti yapmak lazım. El ya da bilekte deformite var mı gözlemlemek lazım. İlk başta kırıklar, çıkıklar tam olarak anlaşılmayabilir. Yanlış bir hareketle olayın boyutu daha da büyüyebilir. Onun için durum tespiti yapmak çok önemlidir. Elimizle yoklayarak bazı yerlerimizi kendi kendimize muayene etmek, bir terslik varsa kalkarken yardım istemek gerekir. Devam eden süreçte bir ağrı ya da şekil bozukluğu söz konusu ise ortopedi uzmanına başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

İHA

