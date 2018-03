Karnabahar gribi, turp stresi önlüyor

Nar

Yüzyıllardan beri kullanılan en faydalı bitkilerdendir. Doğal bir antioksidan olarak 1 bardak nar suyu vücudun günlük ihtiyacı olan C vitamininin yüzde 25'ten fazlasını karşılayarak mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Türkiye'de nar doğrudan yenilerek tüketilmesinin yanı sıra nar ekşisi olarak özellikle salataya tat vermede de kullanılır. Nar taneleri aynı zamanda salatalar, aşure ve güllaca da katılabilmektedir. Narın en önemli özelliklerinden biri de kalbi ve damar sağlığını korumasıdır.



Turp

Kökü iyi bir C vitamini kaynağı iken, yapraklarında fazla miktarda A, K vitamini ve folat bulunur. Metal ile temas ettirmeden seramik bıçak ya da cam rende ile salatalarda kullanılabilir. A ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminler olduğundan salatanıza zeytinyağı gezdirmeniz bu sebzenin vitamin değerini kat kat arttırır. Bağışıklığı güçlendirir, bağırsakları temizleyip kabızlığı giderir, cilde tazelik verir, stresi azaltır, saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.



Brüksel lahanası

Doğru şekilde pişirilirse tadı çok lezzetli olabilen bu sebze iyi bir demir kaynağıdır. Günlük K ve C vitaminleri ile Omega- 3 gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayarak antioksidan etki gösterir. Hastalıklara karşı savaşan pek çok bitkisel kimyasalı içerir ve vücudun doğal savunma sisteminin aktivitesini artırır. Yüksek posa içeriğine sahiptir. Bu sayede hem bağırsakları düzenler hem de tokluk hissi vererek açlığı dengeler. Tam bir sağlık deposu olan bu sebzeyi ortalama 7 dakika buharda pişirerek tükettiğinizde maksimum fayda sağlar. Sağlığınıza güzel bir yatırım yapmak için yemeklerin yanında 1 küçük kase Brüksel lahanası bulunmasına özen gösterebilirsiniz.



Bal kabağı

Vitamin, mineral, diyet lifi, Omega-3 ve antioksidan kaynağı olan bal kabağı cilde iyi gelir. Daha çok tatlı şeklinde tüketilse de kışın soğuk havalarda çorbası da hem iç ısıtıcı hem de oldukça sağlıklı bir seçenektir. Kabağın parlak turuncu rengi onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterir. Mevcut çalışmalar betakaroten içeren zengin bir diyetin akciğer, kolon, mesane, serviks, meme, cilt gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabildiği ve kalp hastalığına karşı koruma sağladığını göstermiştir. Betakaroten diğer hastalıkların yanı sıra katarakt ve yaşlanmanın getirdiği göz bozuklukları riskini de azaltmaktadır.



Karnabahar

İçeriğindeki fitokimyasallar sayesinde anti kanserojendir. Karnabahar kalori açısından fakir, besin öğesi açısından ise oldukça zengindir. Pişirilirken etrafa yayılan kokusu nedeniyle bazı kişilerin uzak kaldığı bir besindir. Ancak bulaşıcı gribal enfeksiyonlar ve mevsimsel solunum hastalıklarında enfeksiyonlara karşı ve anti bakteriyel özellikte birçok aktif madde içermektedir. Özellikle kronikleşmiş idrar yolları enfeksiyonlarında oldukça etkili bir sebzedir. Lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını ve idrar atımını sağlayarak vücudu toksik maddelerden arındırır. Karnabaharı haşlayıp salata olarak, püre şeklinde garnitür olarak veya kıymalı yemek şeklinde tüketebilirsiniz. Buharda, fırında ya da sotelenerek etin yanına güzel bir garnitür olabilir.



