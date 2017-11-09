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KASKİ’den kan bağışına destek

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne 68 ünite kan bağışında bulunuldu.

KASKİ’den kan bağışına destek
 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) sosyal sorumluluk çerçevesinde kan bağışı kampanyasına destek verdi.
 
Her toplumun kan bağışçılarına ihtiyacı olduğunu ve gerekli olan taze kan miktarının da her geçen gün arttığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan;  “Kan ihtiyacı hepimizin başına gelebilecek bir durum. Birçok hastanın hayatı, hiç karşılık beklenmeden verilen kanlar sayesinde kurtuluyor. Bu nedenle kurumumuzda yılda iki sefer kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bugün vereceğiniz bir ünite kan, yeri geldiği zaman size veya bir yakınınıza can olarak geri dönebilir. Gönüllü ve düzenli bir şekilde kan bağışı kampanyasına katılan KASKİ personelimize candan teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
 
Kurum haberi
 
 
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