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'Kavga' ihbarına geldiler, sürprizle karşılaştılar

Kayseri'de bir grup vatandaş, 'Kavga' ihbarı yaptıktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine meşaleli sürpriz yaptı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde bir grup esnaf ve vatandaş, 112'yi arayarak Oğulcuklu Caddesi üzerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbarın ardından 2 ekip otosu, kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Bu sırada esnaf ve vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesiyle beraber meşale yaktı ve polisleri alkışladı. Vatandaşlar, polislerin, Polis Haftası'nı kutlayarak, moral verdi. Çevrede bulunan apartman sakinleri de, pencerelerden polisleri alkışladı.

Vatandaşlar, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin' diyerek, polislere görevlerinde başarılar diledi.
 

İHA

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