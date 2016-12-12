Kayak sezonu açıldı Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kayak sezonu açıldı. Erciyes'e akın eden kayakseverler karın tadını çıkarırken, Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, "Cumartesi Erciyes'te 5 bin kişiyi ağırladık" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağan kar ve suni karlamanın ardından Tekir Pisti, kayakseverleri ağırladı. 7'den 70'e Erciyes'e akın eden kayakseveler, karın tadını çıkardı.



Sezonun açılmasıyla beraber Mersin’den Kayseri’ye kayak yapmaya geldiğini söyleyen Mete Oğuz, "Sezonun başladığını öğrendik. Bugün sezonun açılmasıyla beraber her yer ücretsiz. Kayaksever arkadaşları bekliyoruz. Sezonun açılmasını geçen seneden beri bekliyoruz. Pistler de ilk kar ortamına göre gayet güzel" diye konuştu.



"Açılışa özel ücretsiz yaptık"

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler de, "10 Aralık tarihi itibariyle Erciyes’te kayak sezonunu Tekir Pistlerinde açmış bulunmaktayız. Gün içerisinde 5 bin kişi Erciyes’e geldi ve bunun binini kayakçılar oluşturuyor. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. olarak açılışa özel Cumartesi ve Pazar günleri de ücretsiz yaptık. Kayakçılarımız önce bir sezon paslarını açsınlar daha sonraki haftalarda da zaten diğer pistlerinde açılmasıyla doyasıya kayacaklar. Hafta içerisinde Türkiye’miz yoğun karlı bir hava içerisine girecek. İnşallah o yağışlarla ve suni karlama sistemlerimiz ile beraber o pistlerimizi de açarak kayakseverlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sezonun açılmasıyla beraber Erciyes'e gelen kayakseverler hafta sonu ücret edemeden tesislerden yararlanabilecek.

İHA

