Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYMEK Müslüman kadınların gündeminde 

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı’nda temsil edildi. KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan’ın zirvede açıkladığı “Seferden Zafere Türk Kadını” projesi katılımcıların büyük ilgisini çekti. 

KAYMEK Müslüman kadınların gündeminde 

İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından bürokratlar, akademisyenler ve parlamenterler katıldı. Çeşitli oturumlarla Müslüman kadının dünyadaki yeri ile ilgili görüşlerin aktarıldığı zirvede KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan da bir konuşma yaptı. 



Konuşmasında kadın hakları ya da insan haklarının kaynağının İslam olduğunu ifade eden Mürşide Gonca Aslan, “Batı kaynaklı çözüm önerileri yerine, kendi temel dinamiklerini referans alan, öze dönüş seferberliğini benimseyen bir anlayışla hareket ettiğimizde iyileşme adımlarını atmış olacağız” dedi. Aslan, KAYMEK’in “Seferden Zafere Türk Kadını” projesiyle ilgili de katılımcılara açıklamalarda bulundu.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KaymekKadınMüslüman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.