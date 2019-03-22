Kayseri'de 'Adalet Ormanları' oluşturuluyor

Denetimli serbestlik tedbirine tabi çalışmaların toplum nezdinde daha yakından tanınması amacıyla Adalet Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile 81 ilde Denetimli Serbestlik ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerine tahsis edilen alanlarda 'Adalet Ormanları' oluşturulması kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 30 yükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumundan ise 20 hükümlünün katıldığını ifade ederek; "2005 yılında ceza infaz sistemimize giren Denetimli Serbestlik Tedbiri,yükümlülerin ailesinin yanında toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasını amaçlayan yeni bir ceza infaz sistemidir. Denetimli Serbestlik Sistemi'nin bir parçası olan Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Olarak Çalıştırılma Yükümlülüğü ise; yükümlülerin ücretsiz olarak kamu kurumlarında veya kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda, kurumların yürütmekte olduğu hizmetlere yardımcı işlerde çalıştırılarak toplumsal katılım ile yükümlülerin iyileştirilmesini amaçlayan ve kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir yükümlülüktür. Bugün itibariyle, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü denetim ve gözetiminde 45 kamu kurumunda 279 yükümlü tarafından yerine getirilmeye devam edilmektedir. Denetimli Serbestlik tedbirine tabi çalışmaların toplum nezdinde daha yakından tanınması için Adalet Bakanlığınca, bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte olup bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile 81 ilimizde denetimli serbestlik ve açık ceza infaz kurumu müdürlüklerine tahsis edilen alanlarda 'Adalet Ormanları' oluşturulmuştur. Belirlenen alanlarda ağaç dikim etkinliği planlanmış, Ankara ilimizde Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün de katılacağı ağaç dikim etkinliği programına eş zamanlı olarak Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılıklarında çalışma yapılması tertip edilmiştir. Bu kapsamda Kayseri Orman İşletme Müdürlüğünce, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna Adalet Ormanı oluşturulması amacıyla ağaç dikim alanı belirlenerek alan tahsisleri yapılmıştır. Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 30 yükümlü ve Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumundan 20 hükümlü katılmıştır. İlerleyen zamanlarda da tahsis edilen alanlarda ağaç dikim ve bakım çalışmalarına devam edilecektir" dedi.







Etkinliğe; Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Tahir Apaydın ve Ahmet Yılmaz, cumhuriyet savcıları ile Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, ceza infaz kurumu müdürleri, hükümlü ve yükümlüler katıldı.



