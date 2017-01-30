Kayseri'de göller buz tuttu Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman eksi 14'lere düşen hava sıcaklığı göllerin buz tutmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi de yaya kaldırımlarında yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için 6 kilometre uzunluğunda halı serdi.

Kayseri'de geçten hafta etkili olan kar yağışının ardından kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde eksi 14'e düşen hava sıcaklığıyla beraber Şeker Gölü ve Beştepeler Mesire Alanı içerisinde bulunan yapay göller buz tuttu.

Yağan karın ardından havanın çok soğuduğunu söyleyen vatandaşlar da zorluk çektiklerini söyledi. Haydar Polat, "Kayseri'de geçen hafta etkisini gösteren kar yağışından sonra soğuklar da baya çoğaldı. Bizler yağan karın tadını çıkardık ama sonrasında gelen hava soğukluğu nedeniyle burada bulunan gölde döndü. Artan soğuktan dolayı bizde zorluk çekiyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi yaya yollarına halı serdi

Öte yandan, Kayseri'de etkisini soğuk hava, yaya yollarını da buz pistine çevirdi. Vatandaşların yürürken zorluk çektiğini gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yaya yollarına 6 kilometre uzunluğunda halı serdi. Bu hizmetten dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu halıların üzerinde yürüdüğümüzde kaymıyoruz. Buzlu yollarda yaşlılarda sıkıntı çekiyor. Onlara da kolaylık oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.