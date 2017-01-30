banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de göller buz tuttu

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından zaman zaman eksi 14'lere düşen hava sıcaklığı göllerin buz tutmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi de yaya kaldırımlarında yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için 6 kilometre uzunluğunda halı serdi.

Kayseri'de göller buz tuttu
Kayseri'de geçten hafta etkili olan kar yağışının ardından kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde eksi 14'e düşen hava sıcaklığıyla beraber Şeker Gölü ve Beştepeler Mesire Alanı içerisinde bulunan yapay göller buz tuttu.
Yağan karın ardından havanın çok soğuduğunu söyleyen vatandaşlar da zorluk çektiklerini söyledi. Haydar Polat, "Kayseri'de geçen hafta etkisini gösteren kar yağışından sonra soğuklar da baya çoğaldı. Bizler yağan karın tadını çıkardık ama sonrasında gelen hava soğukluğu nedeniyle burada bulunan gölde döndü. Artan soğuktan dolayı bizde zorluk çekiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yaya yollarına halı serdi
Öte yandan, Kayseri'de etkisini soğuk hava, yaya yollarını da buz pistine çevirdi. Vatandaşların yürürken zorluk çektiğini gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki yaya yollarına 6 kilometre uzunluğunda halı serdi. Bu hizmetten dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Bu halıların üzerinde yürüdüğümüzde kaymıyoruz. Buzlu yollarda yaşlılarda sıkıntı çekiyor. Onlara da kolaylık oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140