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Kayseri'de hafta boyunca yağış yok!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre kentimizde hafta boyunca ısı yükselirken yağış yaşanmayacak.

Kayseri'de hafta boyunca yağış yok!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hafta boyunca yağış beklenmezken, çok bulutlu ve sisli hava hakim olacak . Geçtiğimiz hafta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları bir hayli düşerken, içerisinde bulunduğumuz hafta boyunca sıcaklık kademeli olarak yeniden artacak.

Yarın kentimizde çok bulutlu hava ile birlikte  sıcaklık en düşük -2, en yüksek 9 olarak tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma gününü sisli geçirecek olan kentimizde cumartesi çok bulutlu, pazar ise sisli hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri ise şöyle:

Perşembe en düşük -1, en yüksek 10, Cuma en düşük -1, en yüksek 11, Cumartesi en düşük 0, en yüksek 12, Pazar en düşük 2, en yüksek 13

Kayseri Gündem
 

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