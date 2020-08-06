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Kayseri'de iç ısıtan fotoğraf

Kayseri'de, asfalt çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinesinin altında uyuyan sokak köpeğini uyandırmamak için makineyi çalıştırmadı.

Kayseri'de iç ısıtan fotoğraf

Kocasinan Belediyesi'nin ilçedeki asfalt çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Oymaağaç Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde asfalt serecek olan ekipler, iş makinesinin altında sokak köpeğinin uyuduğunu fark etti. Bu sırada çalışmayı incelemeye gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, köpeğin rahatsız edilip uyandırılmaması için makinenin çalıştırılmaması için talimatı verdi.
Yaklaşık yarım saat sonra uyanan köpeğin ardından iş makinesi çalıştırılarak çalışmaya devam edildi.

İHA

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