Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de muhteşem gün batımı

Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda çekilen gün batımı videosu büyük beğeni topladı.

Kayseri'de muhteşem gün batımı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü fotoğrafçısı İsmail Tolga Pekşen'in Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki gün batımı video çalışması izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yaklaşık 20 saniyelik videoda kadrajına Ali Dağı, Atatürk heykeli, tarihi Kayseri Kalesi, Bürüngüz Camii ve Erciyes Dağı'nı alan Pekşen'in deklanşöre bastığı andan itibaren çekilen görüntü gün batımına kadar devam etti.
Gün batımında ise Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki muhteşem ışık görseli izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
 


--


 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerGün Batımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.