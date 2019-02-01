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Kayseri'de ulaşıma kar ve tipi engeli

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle Malatya yolu trafiğe kapatıldı.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya yolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yolu keserek, araçların geçişine izin vermedi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor. Rüzgar, güney ve batılı yönlerden orta, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetlice (30-50 Km/Sa) eseceği bekleniyor. Rüzgarın zamanla kuzey ve batılı yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor" denildi.
 

İHA

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