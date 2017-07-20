Kayseri'de "Yalın Hastane Uygulamaları" konferansı

Hastanede düzenlenen konferansta konuşan Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri Yalın Sağlık Uygulamaları Projesi hakkında bilgi verdi.

Özcan, "10 ayrı yerde 25 ayrı hizmet binasında 40 akademisyen, 630 hekim, 3 bin 400 sağlık çalışanı, bin 400 şirket çalışanı ile hizmet ettiğimiz bu dev komplekste, daha nitelikli daha az israf eden bir hastane kültürü oluşturmayı amaçladık. Acil kliniğimizde, eczanemizde, ameliyathanemizde ve ortopedi kliniğimizde 5 ayrı bölgede yalın sağlık uygulamalarını gerçekleştirdik.'' dedi.

Yalın ve dijital hastane kültürünün önemine değinen Özcan, şunları kaydetti:

''Şehir hastaneleri, kağıtsız hastane olma yolunda bizlere çok büyük destekler sağlıyor. Ayrıca nitelikli, hasta yatağı ve otel konforunda hastane hizmeti sunmamıza yardımcı olacak. Ancak bu konsepte göre hizmet sunmak için kurum kültürü oluşturmamız ve zihni bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Uygulama kapsamında ORAN Kalkınma Ajansının bize sağladığı bu destekle hastane içerisinde bir ön proje olarak bir kurum kültürü oluşturduk. Anlamsız süreçlerimizi tekrar gözden geçirdik ve çalışanların vaktini israf etmeyecek şekilde yeniden düzenlemeler yaptık. Hastalarımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz sorusunun cevabını aradık."

Konferansa ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve davetliler katıldı.

AA

