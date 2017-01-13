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Kayseri dedi 135 bin liranın sahibi oldu

Emre Karayel'in sunduğu 'Sıradaki Gelsin'in dün akşam (12 Ocak) yayınlanan bölümünde büyük heyecan yaşandı.

Kayseri dedi 135 bin liranın sahibi oldu

150 SANİYEDE 21 SORU

Yarışmanın kuralları gereği birinci etabın en çok kazananı olarak ikinci etaba geçen ve sunucu Emre Karayel'in 150 saniye içinde sorduğu 21 soruyu 'yanlış' yanıtlamaya çalışan yarışmacı Haluk Ekici için, hem stüdyoda hem de ekran başında nefesler tutuldu. Son 61 saniyede hata yapan Ekici, yine en başa dönerek soruları yanıtlamak sorunda kaldı.

61 SANİYEDE 135 BİN LİRA KAZANDI

''Isparta – Kayseri: Gül denince aklımıza gelen şehrimiz?' final sorusuna, yarışmanın formatı gereği yanlış olan yanıtı seçen yani 'Kayseri" diyen Haluk Ekici, 21 'yanlış' cevapla tam 135 bin liranın sahibi oldu.

Ekici, sevincini sunucu Emre Karayel ile paylaşırken stüdyodaki konuklar tarafından da alkış yağmuruna tutuldu.
haberler.com

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Anahtar Kelimeler:
Emre KarayelIspartaKayseri
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Kayserili 3 gün önce

Bunu da haber diye gosteriyorsunuz ya.. gidin de 10 numara yag yakip, insanlari zehirleyen otobusleri haber yapin..

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