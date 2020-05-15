Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'deki 4 göle 44 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayseri'deki 4 gölete 44 bin adet sazan yavrusu bıraktı.

Kayseri'deki 4 göle 44 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 44.000 adeti Kayseri il sınırlarında bulunan 4 adet Göl/Gölete İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince, balıkçılar ve bölgedeki vatandaşın katılımı ile bırakıldı.



Yamula, Sarımsaklı, Bahçelik, Bayramhacı ve Gümüşören Göllerinde sazan balığı, balığı başta olmak üzere toplam 610 ton/yıl, su ürünleri kooperatifi üyesi 125 balıkçı ve vatandaşlarca avcılığı yapılarak ekonomiye yaklaşık olarak 1.2 milyon TL katma değer sağlaması hedefleniyor.



Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, "Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir" ifadesinde bulundu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerİl Tarım Ve Orman Müdürlüğü4 Gölete 44 Bin Adet Sazan YavrusuSazan Yavrusu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.