Kayseri'den Ceylanpınar'a yardım eli Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, Ceylanpınar Yukarı Taşyalak İlkokulunda okuyan öğrencilere yardım eli uzattı.

Okulun ihtiyaçlarını tespit eden öğrenciler bu ihtiyaçları Kayseri'de başlatmış oldukları yardım kampanyası ile tedarik ettiler. Kayseri'den yola çıkan üniversite öğrencileri yanlarında getirmiş oldukları ihtiyaç malzemelerini kendi elleriyle öğrencilere teslim ettiler. Yaptıkları yardımla ilgili gazetecilere konuşan Erciyes Üniversitesi öğrencisi Ebru Usta, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplamış oldukları ihtiyaç malzemelerini Yukarı Taşyalak ilköğretim okuluna ulaştırdıklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Usta, "Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri olarak arkadaşlarımla birlikte bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yukarı Taşyalak ilkokuluna yardım projesi başlattık. Bu projede bize destek olan bütün destekçilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya, Ceylanpınar Belediyesi'ne, Yukarı Taşyalak ilkokulu müdür ve müdür yardımcıları ve öğretmenlerine desteklerinden ve bu güzel projeyi hayata geçirmemizi sağladıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Yukarı Taşyalak İlkokul Müdürü Hamza Coşkun ise ihtiyaç malzemelerini ulaştıran öğrencilere teşekkür ederek, "Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bizimle iletişime geçerek öğrencilerimizin bir kısım ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlarını giderdiler. Bütün öğrencilerimiz mutlu ettiler, okul müdürü olarak yardımı ulaştıran öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bize destek veren ve öğrenci arkadaşlarımızı ağırlayan Ceylanpınar Belediyemize ve Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHA

