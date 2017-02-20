Kayseri'den Hakkâri’ye çocukları ısıtan yardım

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen köyü Uslu Mezrası İlkokulu öğretmenleri, zorlu kış şartlarında okula gelen öğrencilere, Kayseri'deki okul yetkililerine yardım mesajı attı. Mesajı değerlendiren okulun yetkilileri, öğrencilerin velileri ile irtibata geçerek, Uslu Mezrası İlkokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını kısa sürede temin ederek ulaştırdı.

Kayseri'deki okulun yetkilisi Kemal Nakipoğlu, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Uslu Mezrası İlkokulu öğretmenleri bize bir mesaj ile ulaştılar. Biz de mesaj gelir gelmez hemen organize olduk ve çocuklarımızın eksiklerini tespit ederek ihtiyaçlarını aldık. Kısa sürede bu ihtiyaçlarını onlara ulaştırdık" dedi.

Uslu Mezrası İlkokulu ile sürekli irtibat halinde olacaklarını belirten Nakipoğlu, "Okulu kardeş okul ilan ettik ve ileride bu okula bir kütüphane kuracağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak için, vatana millete faydalı bir birey olabilmeleri için hassasiyet göstermemiz lazım" diye konuştu.

İHA