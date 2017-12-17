Kayseri en fazla göçmenin olduğu 8. il

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) tarafından hazırlanan ‘Suriyeli Göçmenlerin Kayseri’ye Entegrasyonu’ ve ‘Kayseri’de Suriyelilerle Birlikte Yaşamak’ adlı nicel ve nitel araştırmaları ışığında Göç Çalıştayı düzenlendi. BÜSAM tarafından düzenlenen çalıştaya aralarında Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi gibi üniversitelerinde bulunduğu 13 farklı üniversiteden 30’a yakın bilim insanı katıldı.



“Türkiye büyük bir yükü omuzladı”

Göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu belirten ve Türkiye’nin durumunu değerlendiren Başkan Mustafa Çelik, “Ülkemizin doğu-batı arasında geçiş güzergahında bulunması, dış güçlerin sürekli karıştırdığı Ortadoğu ülkelerindeki istikrarsızlık, tarihten beri mazlumun ve mağdurun yanında olma alışkanlığımız sık sık düzenli ya da düzensiz göçlerle karşılaşmamıza neden oluyor. Dolayısıyla göçler konusunda tecrübeli bir ülkeyiz. Ancak 2011 yılındaki iç karışıklıklarla birlikte Suriye’den başlayan göçü çok daha farklı değerlendirmek gerekiyor. Suriye’de insanlık tarihinin en büyük göç dalgalarından birisi yaşandı. 5 milyon Suriyeli, yerinden yurdundan koparıldı ve güvenli ülkelere sığındı. Göç eden Suriyelilerin yüzde 60’ı ülkemizde bulunuyor. Bugün itibarıyla Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün rakamlarına göre dünyada 25 milyon mülteci ve sığınmacı var. Bu sığınmacıların yüzde 10’undan fazlası ülkemizde bulunuyor. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın bir sözünü hatırlatmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız “Dünya 5’ten büyük” der. Türkiye tek başına o kendilerine büyük diyen beş ülkeden çok daha ağır bir yükü omuzlamıştır. Onların beşini, onunu bir araya getirseniz bizim ülkemizin, bizim milletimizin gönlünün büyüklüğüne erişemez” dedi.









“Kayseri’de 65 bin civarında Suriyeli göçmen var”

BÜSAM’ın araştırmasına göre Kayseri’de resmi rakamlarla 65 bin civarında Suriyeli göçmen bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri Türkiye’de en fazla Suriyeli göçmen alan şehirler arasında 13. sırada gözüküyor; ancak nüfusuna oranla baktığımızda Suriyeli göçmen sayısı Kayseri’nin nüfusunun yaklaşık % 5’ine ulaşmış durumda. Bu oran en fazla göç alan şehirler sıralamasında Kayseri’yi 8’inci sıraya çıkarıyor. Şehrimiz; devletin tüm kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever insanlarımızla Suriyelileri en iyi şekilde misafir etmek için büyük bir gayret göstermektedir. Bunu bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Ancak, BÜSAM tarafından yapılan her iki araştırma göçün, beraberinde getirdiği bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Beklenen ya da beklenmeyen sorunların büyümeden giderilmesi için hepimize düşen görevler var. Yapılan araştırmalar ve düzenlenen çalıştay aynı zamanda bizler için bir yol haritası hüviyetinde olacak. Buradan çıkacak sonuçların Suriyeli göçmenler ile Kayseri halkının kısa, orta ve uzun vadede bir arada yaşaması açısından son derece önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Konuşmasında BÜSAM’dan da bahseden ve kuruluş nedenini açıklayan Başkan Mustafa Çelik sözlerini şöyle tamamladı:

“Yerel yöneticiler olarak yaşadığımız kenti tasarlarken göç olgusunu ve nüfus hareketliliğini göz önüne almamız gerekiyor. Suriyeli göçmenlerin dışında da ciddi anlamda göç alan bir şehirdir Kayseri. Komşu illerimizdeki nüfus azalırken şehrimizin nüfusu 2000 yılından bu yana yüzde 20 artmış durumda. Bir taraftan artan nüfusa göre şehri planlıyoruz, bir taraftan da ilçelerdeki göçü önlemek hatta tersine çevirmek için yatırım üstüne yatırım yapıyoruz. Bunların yanında da Suriyeli göçmenlerle ilgili stratejimizi belirlemek için araştırmalar ortaya koyuyoruz. Bu anlamda kısa adı BÜSAM olan Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezimiz önemli bir araştırma yaptı. Sizlerin de takdir edeceği gibi fiziki işler için planlama önemli; ama yönettiğiniz şehrin, ülkenin, dünyanın geleceğini planlamak istiyorsanız stratejik planlama yapmak zorundasınız. Kayseri’yi de 2023’e, 2053’e hazırlamak için gelecek stratejilerini şimdiden hazırlamamız gerekiyor. BÜSAM’ı bu gerçeklerden hareketle kurduk. BÜSAM, şehir araştırmaları yaparak şehrin geçmişini anlamaya, bugününü anlamlandırmaya ve geleceğe yönelik projeler çizmeye yarayacak bir projemizdir. BÜSAM bu kapsamda ‘Suriyeli Göçmenlerin Kayseri’ye Entegrasyonu’ adıyla Nitel ve Nicel olmak üzere iki ayrı araştırma yaptı.”

İHA