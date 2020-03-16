Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Saatte 50-80 kilometre hızla eseceği tahmin edilen rüzgarın hızı, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.

Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrime ihtimalinin olduğu bildirilen açıklamada, vatandaşlara oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberMeteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüKuvvetli RüzgarMeteoroloji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.