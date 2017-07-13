Kayseri lazer epilasyon

Bugüne kadar istenmeyen tüylerinizden kurtulmak için birçok yol denediniz. Jilet, ağda, çeşitli tozlar ve daha fazlası… Peki sizlere hangisi kalıcı sonuç verdi ?

13 Temmuz 2017 Perşembe 16:57