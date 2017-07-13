Biz Kayseri lazer epilasyon merkezi Clinic Estetik Merkezi olarak
sizlere 4-6 hafta arasında yapılacak olan seanslarla kalıcılık sözü
veriyoruz. İstenmeyen tüylerinizden kurtulmada uzman
estetisyenlerimiz, uzman hekim ve teknolojinin lazer alanında
çıkardığı son ürün olan Alexandrite Lazer Pro cihazı ile kimsenin
vermediği bu garantiyi size veriyoruz. Diğer yöntemlere göre daha
fazla maliyeti çıktığı görülen lazer epilasyon diğer araçlarla aynı
sürede karşılaştırıldığında dahi uygun olduğu görülecektir.
Kliniğimize geldiğinizde öncelikle sizlere hormon testleri yapılarak
hormonal bozukluk olup olmadığı kontrol edilir sonucun başarısızlığa
uğramaması amacı ile daha sonra size verilen seans sayısına uygun
olarak Kayseri lazer epilasyon kliniğimize gelir uzman estetisyenler
tarafından uygulama alırsınız. Uzman hekimin sizlere vereceği uyarı ve
önerilere dikkate alıp uygulayarak sonucu daha başarılı hale
getirirsiniz.
Kliniğimizde lazer epilasyon cihazı olarak Alexandrite Lazer Pro
kullanılmakta ve son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca
erkek hastalarımızla birebir uzman hekim ilgilenmekte ve gizlilik
problemi giderilmektedir.
Bugüne kadar bizlerden hizmet almış olan hastaların memnuniyetlerini
internet sitelerimizden ve sosyal medya yorumlarından görebilirsiniz.
http://kayserilazerepilasyon.net/
sizlere 4-6 hafta arasında yapılacak olan seanslarla kalıcılık sözü
veriyoruz. İstenmeyen tüylerinizden kurtulmada uzman
estetisyenlerimiz, uzman hekim ve teknolojinin lazer alanında
çıkardığı son ürün olan Alexandrite Lazer Pro cihazı ile kimsenin
vermediği bu garantiyi size veriyoruz. Diğer yöntemlere göre daha
fazla maliyeti çıktığı görülen lazer epilasyon diğer araçlarla aynı
sürede karşılaştırıldığında dahi uygun olduğu görülecektir.
Kliniğimize geldiğinizde öncelikle sizlere hormon testleri yapılarak
hormonal bozukluk olup olmadığı kontrol edilir sonucun başarısızlığa
uğramaması amacı ile daha sonra size verilen seans sayısına uygun
olarak Kayseri lazer epilasyon kliniğimize gelir uzman estetisyenler
tarafından uygulama alırsınız. Uzman hekimin sizlere vereceği uyarı ve
önerilere dikkate alıp uygulayarak sonucu daha başarılı hale
getirirsiniz.
Kliniğimizde lazer epilasyon cihazı olarak Alexandrite Lazer Pro
kullanılmakta ve son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca
erkek hastalarımızla birebir uzman hekim ilgilenmekte ve gizlilik
problemi giderilmektedir.
Bugüne kadar bizlerden hizmet almış olan hastaların memnuniyetlerini
internet sitelerimizden ve sosyal medya yorumlarından görebilirsiniz.
http://kayserilazerepilasyon.net/