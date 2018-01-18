Kayseri lezzetleri bir tıkla evinizde!

Başyazıcı Grubu’nun amiral markası Başyazıcı Et Ürünleri, gıda tesislerine yaptığı yatırımın ardından şimdide e – ticaret sitesini hayata geçirdi. Evde, yolda, iş yerinde, okulda, tatilde hayatının büyük bölümünü mobil yaşayanlara özel hazırlanan shop.basyazici.com.tr ile eşsiz lezzetlere ulaşmak artık daha kolay.
Tüm mobil cihazlarda da kullanılabilecek web sitesi sayesinde; sucuktan kavurmaya, pastırmadan, Kayseri mantısına kadar birbirinden farklı onlarca ürüne 7/24 kolayca ulaşabilecek olan tüketiciler, yüzde 100 güvenli ödeme alt yapısı ile istedikleri yerden alışverişin tadını çıkartabilecekler. Teknolojinin tüm olanaklarından faydalanan Başyazıcı, geleneksel Kayseri lezzetlerini arayanlara yüzde 100 lezzet garantisi sunarken, siteye üye olanlara özel, kampanya ve sürprizler sunuyor. Öte yandan siteye üye olanlar kampanyalardan öncelikli haberdar olma fırsatını da yakalıyorlar.
Kurum Haberi
Tüm mobil cihazlarda da kullanılabilecek web sitesi sayesinde; sucuktan kavurmaya, pastırmadan, Kayseri mantısına kadar birbirinden farklı onlarca ürüne 7/24 kolayca ulaşabilecek olan tüketiciler, yüzde 100 güvenli ödeme alt yapısı ile istedikleri yerden alışverişin tadını çıkartabilecekler. Teknolojinin tüm olanaklarından faydalanan Başyazıcı, geleneksel Kayseri lezzetlerini arayanlara yüzde 100 lezzet garantisi sunarken, siteye üye olanlara özel, kampanya ve sürprizler sunuyor. Öte yandan siteye üye olanlar kampanyalardan öncelikli haberdar olma fırsatını da yakalıyorlar.
Kurum Haberi