Kayseri Mutfağı ülke sınırlarını aştı

Melikgazi Belediyesinin Kayseri Mutfağı adı altında 12 yıldır kurslarının devam ettiğini, burada sadece yöresel değil Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki yemeklerin kursiyerlere öğretildiğini söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç “Esenyurt ve İldem sosyal tesislerinde verilen kurslarda Kayseri mutfağında yer alan Kayseri’ye özgü emek ve tatlılar öğretilmektedir. Usta öğreticiler nezaretinde kursiyerlerimize haftanın beş günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere kurs verilmektedir. Bu kurslarımız artık ülke sınırları açmış bulunmaktadır. Çünkü Meksikalı ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere iki kursiyerin Kayseri yemeklerini öğrenmektedir. Meksikalı Judith Herhandez ve Amerikalı Shannon Lynn Horn Kayseri yemekleri kursuna katılarak bizzat öğreniyorlar. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Kayseri yemeklerinin tadı ve lezzetleri artık sınırlarımızı aşmaktadır” dedi.

Meksikalı Judith, en çok mantı yapmayı ve yemeyi sevdiğini, Amerikalı Shannon Lynn Horn ise yağlama ile yaprak sarmasını sevdiğini ve bu tatları ülkesinde yaparak komşularına ziyafet vereceklerini söylediler.

Kursa katılan hanımlar ise “Bize bu imkânı sağladığı için Melikgazi Belediyesine ve Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yemek, pasta ve tatlı tarifleri öğreniyoruz. Teorik olarak aldığımız derslerimizi daha sonra uygulamalı olarak yaparak, öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Evlerimizde de bu tarifleri yaparak ailelerimize ziyafet çekiyoruz. Bütün hanımları evlerinde boş boş oturacaklarına kursumuza katılmaya davet ediyoruz” dediler.

Kurum Haberi

