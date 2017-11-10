Kayseri'nin "Safranbolu"su eski günlerini arıyor

Yöreye has kesme taşlarla yapılmış eski evleri, kiliseleri, bezirhaneleri ve geçmişte insan kaynayan sokaklarıyla ünlü bir yerleşim yeri olan 8 asırlık Germir'de, bugün sadece sessizlik hakim.

Ünlü film yapımcısı Elia Kazan'ın da doğduğu yer Germir, geçmişte Rum, Ermeni ve Türklerin birlikte yaşadığı, nüfusu oldukça kalabalık bir bölge olsa da şimdilerde boş sokak ve evleriyle eski günlerinden çok uzak.

Germir'i terk etmeyen ve burada yaşamaya devam eden az sayıdaki yöre halkıysa sevdikleri insanlardan geriye kalan boş evlerin kilitli kapılarına ve ahşap panjurlu pencerelerine bakıp mahallenin ıssız sokaklarında geçmiş günleri anıyor.









ÇEKÜL Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, Germir'in kent merkezine çok yakın nezih bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Mahallede yaz ve kış aylarında nüfusun değişkenlik gösterdiğini belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Germir'e ait 12. ve 13. yüzyıllara kadar elimizde bilgiler var. 19. yüzyıldan itibarense eldeki literatür bilgisi oldukça zengin. Günlük hayatla, verilen vergilerle ilgili elimizde çok fazla belge var. Germir, taş yapılarıyla, ahşap oymacılığıyla, cumba yapılarıyla, süsleme sanatıyla karşımıza çıkan son derece ilginç bir belde. Günümüzde Beypazarı ve Safranbolu gibi özellikle tarihle iç içe yaşayan mahalleler ve beldeler ön plana çıkmaktadır. Aslında buna bu şehirden örnek verecek olursak bunlardan bir tanesi de Germir. Taş mekanlar tarihle iç içedir. Yüzyıllar öncesine dayanan sokaklarla, mağaralarla, vadilerle Germirliler iç içe yaşamaktadır."







Mahalle Muhtarı Ali Kapısız (52) da Germir'in tarih dolu bir yer olduğunu fakat çoğu insanın burayı bırakıp göç ettiğini söyledi.

Huzur veren bir mahallede yaşadıklarını hatırlatan Kapısız, "İnsanın buradaki anılarını hayalinde canlandırması bile yeterli oluyor. Germir, dolu dolu bir mahalleydi. Benim çocukluğumda gençliğimde burada boş ev bulunmazdı. Yeni evlenenler veya ayrı eve çıkacak çiftler bile burada ev bulamazdı. Mahallemiz o kadar doluydu. Eski cıvıl cıvıl hareketli günleri özlüyoruz. Yazın sokağa çıktığım zaman ayrı bir keyif alıyorum çünkü o eski kalabalığı az da olsa yaşıyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.







"Eskiden burada her yer cıvıl cıvıldı"

Yöre halkından Hatice Kapısız (70) da, eskiden Germir'in çok kalabalık bir yer olduğunu, bu yüzden eski günlere büyük özlem duyduklarını aktardı.

Eskiden bölgede her yerin cıvıl cıvıl olduğunu bildiren Kapısız, "Şimdi kimseler kalmadı. Üzülüyoruz. Komşuluklarımız çok iyiydi, çok memnunduk. Hiç kimselerimiz kalmadı. Eskiden hepimiz sokaklarda otururduk. Şimdi kocamla ikimiz kaldık. 4-5 ev bir araya gelirdik. Hep hısım akrabaydık. Otururduk, beraber yiyip içer gülerdik. Şimdi kimsemiz kalmadı, çok üzülüyoruz." diye konuştu.

Fevzi Kapısız (79) ise Germir'in geçmişte adeta küçük bir şehir olduğunu, istedikleri her şeyi buradan temin edebildiklerini dile getirdi.

Mahallenin eskiden adeta bir ticaret merkezi olduğuna işaret eden Kapısız, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden evler hep birbirine kilitliydi. Kadın kız akşam olduğunu bilmezdi. Şimdi hiçbiri yok. Benim çocukluğumda buradan yaşlılar hiç kalkmazdı. Şimdiyse adam bulamıyoruz. Caddelere güneş düşmezdi. Şimdiyse hepsi yıkıldı. Eskiden burada her şey satılırdı. Burası adeta küçük Mısır'dı. Çok kalabalıktı. Develerle un getirip burada satarlardı. Şehirde yaşayanlar ihtiyaçlarını gelip buradan temin ederdi."

Müzeyyen Akpınar (61) ise doğup büyüdüğü yer olan Germir'in eşi benzeri olmadığını belirterek, "Doğdum doğalı aynı sokaklar ama büyüklerimiz öldü. Burası eskiden çok gelişmişti. Sonra herkes şehre taşındı. Bizler kaldık. Eskiden çok iyiydi. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Ben buraya hayatımı veririm. Germirimiz hiç bulunmaz." dedi.