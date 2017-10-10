Kayseri Park’ta atölye çalışmaları başlıyor

Kayseri Park AVM, hazırlamış olduğu aktivite programı ile Ekim ayı boyunca her Cumartesi günü Çınar Sanat Merkezi işbirliği ile 15:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmalarında minik ziyaretçiler, origami, kum boyası ile çalışma, ebru ve vitray cam boyama gibi çalışmalar ile birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli saatler geçirecek.

Ücretsiz olan etkinliklere, bütün Kayseri halkı davetli…

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