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Kayseri Park’ta atölye çalışmaları başlıyor

Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçileri için eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kayseri Park’ta atölye çalışmaları başlıyor
Kayseri Park AVM, hazırlamış olduğu aktivite programı ile Ekim ayı boyunca her Cumartesi günü Çınar Sanat Merkezi işbirliği ile 15:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmalarında minik ziyaretçiler, origami, kum boyası ile çalışma, ebru ve vitray cam boyama gibi çalışmalar ile birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli saatler geçirecek.
Ücretsiz olan etkinliklere, bütün Kayseri halkı davetli…
Kurum Haberi
 
 
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