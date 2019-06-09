Kayseri'yi serinleten yağmur

Kayseri'de bir haftadır devam eden ve 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava bu gün yerini yağmurlu havaya bıraktı. Öğleden sonra yağan yağmur şehrin büyük bölümünde etkili olurken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü şiddetli yağışlı bir hafta yaşanacağı uyarısında bulundu.







Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri'de hava sıcaklığının gündüz 26 ila 29 derece arasında olmasının beklendiği, en düşük hava sıcaklığının ise gece 11 derece olarak tahmin edildiği öğrenildi.

Yetkililer, 14 Haziran'a kadar yağışlı havanın sürmesinin beklendiğini duyurdu.

