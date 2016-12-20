Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurt genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Taklit ve karışım yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı. Listede Kayseri’den 7 firma var Açıklanan listede kentimizden Süt ve Süt ürünleri ile Et ve Et ürünleri kategorisinde 7 firmanın bazı ürünlerde hile yaptığı ortaya çıktı. İşte o firmalar ve ürünler:
Süt ve süt ürünleri Firma Ürün Adı Marka
Kayseri Gündem
Kayseri’de 7 firmaya ait 9 ürün hileli çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre Kayseri’den 7 firmanın piyasa sürdüğü 9 ayrı üründe hile tespit edildi.
20 Aralık 2016 Salı 11:48