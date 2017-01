Kayseri’de 7 firmaya ait 9 ürün hileli çıktı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre Kayseri’den 7 firmanın piyasa sürdüğü 9 ayrı üründe hile tespit edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurt genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Taklit ve karışım yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı. Listede Kayseri’den 7 firma var Açıklanan listede kentimizden Süt ve Süt ürünleri ile Et ve Et ürünleri kategorisinde 7 firmanın bazı ürünlerde hile yaptığı ortaya çıktı. İşte o firmalar ve ürünler: Süt ve süt ürünleri Firma Ürün Adı Marka

Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Karel

Narin Süt ve süt Ür. Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti. Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ, Nişasta) Narlıtepe

Ünsal Süt ve Süt Mamülleri Hay. Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Kemerlioğlu

Yem Gıda San ve Tic. Ltd. Şti



Et ve Et ürünleri Firma Ürün adı Marka

Danacı Et Ürünleri Ltd. Şti. Isıl İşlem Görmüş Sucuk Şanlı Danacı

(Kanatlı Eti, Baş Eti ve Deri Dokusu Tespiti)



Isıl İşlem Görmüş Sucuk Hakimiyet

(Kanatlı Eti Tespiti)



Hızal Gıda San. Tic. Ltd. Şti Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti) Hafızoğlu

​Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk (") Hafızoğlu



Uysallar Köfte ve Izgara Izgara Köfte (Kırmızı Et, Pişmiş) (Kanatlı Eti Tespiti)

Avcılar Kebap Salonu Izgara Köfte (Dana) (Baş Eti Tespiti) Kayseri Gündem