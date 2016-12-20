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Kayseri’de 7 firmaya ait 9 ürün hileli çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre Kayseri’den 7 firmanın piyasa sürdüğü 9 ayrı üründe hile tespit edildi.

Kayseri’de 7 firmaya ait 9 ürün hileli çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurt genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Taklit ve karışım yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde açıklandı. Listede Kayseri’den 7 firma var Açıklanan listede kentimizden Süt ve Süt ürünleri ile Et ve Et ürünleri kategorisinde 7 firmanın bazı ürünlerde hile yaptığı ortaya çıktı. İşte o firmalar ve ürünler:
Süt ve süt ürünleri Firma                                  Ürün  Adı                                                               Marka
Birsen Güven Gıda San. ve Tic. A.Ş              Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ)            Karel
Narin Süt ve süt Ür. Gıda Paz. Tic. Ltd. Şti.   Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ, Nişasta)    Narlıtepe
Ünsal Süt ve Süt Mamülleri Hay.                    Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ)                    Kemerlioğlu
Yem Gıda San ve Tic. Ltd. Şti

Et ve Et ürünleri  Firma                                    Ürün adı                                                                 Marka
Danacı Et Ürünleri Ltd. Şti.                              Isıl İşlem Görmüş Sucuk                                    Şanlı Danacı
 (Kanatlı Eti, Baş Eti ve Deri Dokusu Tespiti)

                                                                              Isıl İşlem Görmüş Sucuk                                    Hakimiyet                                                        
                                                                              (Kanatlı Eti Tespiti)

Hızal Gıda San. Tic. Ltd. Şti                      Isıl İşlem Görmüş Sucuk  (Kanatlı Eti Tespiti)       Hafızoğlu
                                                                       ​Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk (")                        Hafızoğlu

Uysallar Köfte ve Izgara                            Izgara Köfte (Kırmızı Et, Pişmiş) (Kanatlı Eti Tespiti)
Avcılar Kebap Salonu                                Izgara Köfte (Dana) (Baş Eti Tespiti)
Kayseri Gündem 
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