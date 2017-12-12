Kayseri'de hafta boyunca yağış yok!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hafta boyunca yağış beklenmezken, çok bulutlu ve sisli hava hakim olacak . Geçtiğimiz hafta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları bir hayli düşerken, içerisinde bulunduğumuz hafta boyunca sıcaklık kademeli olarak yeniden artacak.



Yarın kentimizde çok bulutlu hava ile birlikte sıcaklık en düşük -2, en yüksek 9 olarak tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma gününü sisli geçirecek olan kentimizde cumartesi çok bulutlu, pazar ise sisli hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri ise şöyle:



Perşembe en düşük -1, en yüksek 10, Cuma en düşük -1, en yüksek 11, Cumartesi en düşük 0, en yüksek 12, Pazar en düşük 2, en yüksek 13



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