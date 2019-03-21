Kayseri’de ‘Nevruz’ Coşkusu

Kayseri’de 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi tarafından etkinlikler düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.







Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Nevruz Bayramı, baharın gelişini müjdeleyen mevsimsel ve kültürel bayramlarımızdan birisidir. Bu bayram çok büyük bir coğrafyada kutlanıyor. Orta Asya’da, Balkanlar’da, Doğu Türkistan’da ve Anadolu’da olmak üzere çok geniş bir coğrafyada kutlandığı için her coğrafyanın kültürü ve renkleriyle kutlanmaktadır. O kadar çeşitli renkler ve inanışlar bu bayram içerisinde yer almış ki, biz baharın gelişini müjdeleyen bayram olarak kutlarken, Allah’ın dünyayı yarattığı ilk gün olarak kutlayanlar var” ifadelerini kullandı.







ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay da, “Bugün Türk dünyasının ortak kültürü olan nevruzu, zengin kültürümüze yakışır bir şekilde birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Baharın müjdecisi olarak her yıl 21 Mart’ta kutladığımız nevruz, bereketin simgesi, dirilişin işareti, tabiatın yeniden canlanışı, çiçeklerin rengarenk açtığı, kalplerimiz yeni umutlarla dolduğu yeni bir mevsimin başlangıcıdır. Nevruz, yeni bir gün anlamında gelmektedir. Nevruz, tabiatta dirilişin başladığı bir gün olarak algılanmaktadır” ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin katılımı ile bayrak gösterisi yapıldı. Ardından nevruz ateşini yakan protokol, daha sonra ateşin üstünden atladı ve demir dövdü. Düzenlenen etkinlik, geleneksel şenlik pilavı ikramı ile sona erdi.







Nevruz Bayramı kutlama etkinliklerine, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda öğrenci katıldı.

