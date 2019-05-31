Kayseri’de ‘Süne zararlısı’ alarmı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de 10 yıldır ekili alanlarda süne zararlısının görülmediğini, bu sene özellikle hububat ve buğday ekimi yapılan yerlerde yoğun bir şekilde süne zararlısının görüldüğünü dile getirdi. Çiftçilere süne zararlısı ile uyarılarda bulunan Güneş, “İlimizde ekili alanlarda 10 yıldır süne diye bir zararlı görünmüyordu. Özellikle hububat ve buğday ekimi yapılan yerlerde bu sene yoğun bir şekilde süne zararlısı görüldü. Tarım müdürlüğümüzün ve ilçe müdürlüğümüzün teknik elemanları tarafından yapılan incelemede bu zararlının çok yoğun olduğu tespit edildi. Ekili ve dikili alanlara sünenin yavruları zarar veriyor. İlaçlama yapılması için birkaç gün zamana ihtiyaç var. Bu raporlar, ilçe müdürlüğümüzün teknik elemanları tarafından düzenlenir ve kontrolü onlar yaparlar. İlaçlanması gerektiği kanaatine de onlar varır ve bizlere de haber verirler. Zaten bizde oda olarak sahada çalışan mühendis arkadaşlarımızla her gün çalışıyoruz. Bize ‘İlaçlama yapılsın’ dedikleri anda bütün personelimizle ve ekipmanlarımızla çiftçimizin hizmetinde olacağız” dedi.



Oda olarak kendilerinin de her türlü fedakarlığı yapacaklarını dile getiren Abdulkadir Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sünenin zarar verdiği buğdaydan hiçbir ürün olmaz. Sünenin verdiği zarar 10 katsa, bizim tarlaya vereceğimiz zarar yüzde 5’leri geçmez. Çiftçilerimiz raporlar çıktıktan sonra mutlaka ilaçlamayı yapsınlar. ‘Tarla çiğnendi, buğday ezildi’ demesinler. Çünkü sünenin vereceği zarar daha tehlikeli olur. Bin 450 TL’ye satacağımız buğdayı bin TL’ye satarız. Belki yemliğe bile satamayız. Bundan 10 yıl önce devletimiz süne ilacını çiftçimize bedava verirdi. Bu uygulamayı kaldırdılar ama bu sene hazırlıksız yakalandık. Çünkü sünenin olacağını kimse tahmin edemiyordu ama süne bütün ilçelerimizde ve İç Anadolu’daki illerde yoğun bir şekilde görülmektedir. Bunun sonucunda da ilaçlanma olacaktır. İlaçlamazsak buğdaylarımızın özü olmaz ve buğdaylarımızı istediğimiz fiyata satamayız. Süne de, sel ve dolu gibi bir tabi afettir. Bu afette devletimizin de bize destek olmasını istiyoruz. Devletimizin çiftçilerimize ilaç yardımı yapmasını özellikle talep ediyoruz. Devletimiz kurumlarımızla işbirliği yaptığı zaman zarar daha da az düşer. Devletimiz eğer ilaç yardımı yapamazsa, süne mücadelesi veren çiftçilerimize en azından buğdayları satılırken kilo başına 50 TL gibi prim verirlerse daha özendirici olur.”

