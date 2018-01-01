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KAYSERİ’DE YILIN İLK BEBEĞİNE ‘MEHMET’ ADI VERİLDİ

Kayseri’de 2018 yılının ilk bebeğine ‘Mehmet’ adı verildi.

KAYSERİ’DE YILIN İLK BEBEĞİNE ‘MEHMET’ ADI VERİLDİ
Kayseri’de 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03’de dünyaya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde normal doğumla 3 kilo 200 gram dünyaya gelen bebeğe ‘Mehmet’ ismi verildi. 2 yıllık evli Betül-Yakup Öztaş çiftinin ilk çocuğu olan Mehmet’e, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli küçük altın hediye etti.
Aile ile yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Mevlana yerleşkesindeki Kadın Doğum Kliniğinde yeni yılın ilk doğumu gerçekleşmiştir. Öztaş ailesine bebekleri ile birlikte hayırlı bir ömür diliyoruz. Bizde kendilerini tebrik ettik. Rabbim uzun ve sağlıklı bir ömür nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Baba Yakup Öztaş da, “Çok güzel bir duygu. Çok heyecanlıyım. Eşimle 2 senedir evliyiz. Bebeğimizin adını babamın adını koydum” dedi.

İHA

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