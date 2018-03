KAYSERi’DEN ŞEHiT ÖYKÜLERi-2

Piyade Er

AHMET BAŞPINAR

1975 – 1997



Kıranardı’lı şehidimiz

Kayserili şehidimiz, piyade er Ahmet Başpınar, 1975 yılında, şimdi Kayseri’nin Mahallesi olan Kıranardı Beldesinde dünyaya gelir. Hürriyet Mahallesi’nde oturan şehidimizin annesinin adı Hatice, babasının adı ise Rifat’tır. Kendisinden başka Mustafa, Ali Ayşe ve Songül isimlerinde kardeşleri vardır.



Şehidimiz Ahmet Başpınar, ilköğrenimini tamamladıktan sonra hayata atılır.

Yıllar su gibi akar ve askere gitme zamanı gelir. Başta ailesi olmak üzere sevenleri, dostları, arkadaşları nemli gözlerle ama gururla yolcu ederler asker ocağına… Kayseri’den, bir başka vatan toprağı olan acemi birliğine yolculuğu vatan borcunu ödemek için başlar.



Mustafa, acemi eğitimini nerede tamamladı araştırmalarımızda tespit edemedik ama yaklaşık üç-dört ay acemi eğitiminden sonra, diğer bütün askerlerimiz gibi dağıtım iznine geldiği bilinen bir şey. Memleketi Kayseri’de bir süre kaldıktan sonra o da diğer arkadaşları gibi dağıtım olduğu Güney Doğu’da vatani görevini yapmanın heyecanı içinde izin dönüşü birliğine katılır. Zaten onun için vatan toprağının her tarafı aynıdır. Şırnak, artık onun vatani görevini sürdüreceği yerdir.



Başarılı bir askerdir

Bu bölge ve civarında operasyonlara katılır. Birliği ile bölücü terör örgütü PKK’ya karşı mücadele eder. Her operasyonda görevlerini başarılı biçimde sürdürür. Bu eli kanlı, bebek katilleri ile özellikle kırsal kesimlerde çatışmaya katılır şehidimiz Ahmet Başpınar... Operasyonların biri biter, diğeri başlar. Her gün televizyonlardan duyduğu haberler ile korku içinde olan anası Hatice ile endişelerini kimselere özellikle eşine, çocuklarına sezdirmeyen babası Rifat ve kardeşleri Ayşe ile Songül, ve Ahmet onun ve silah arkadaşları için sürekli duada bulunurlar.



Tarih: 15 Temmuz 1997

Yer: Şırnak/Akdizgin kırsalı



Çatışmada ağır yaralanır

Bölücü teröristler ile kırsal kesimde yine bir çatışma çıkar. Her zaman yaptıkları gibi eli kanlı PKK terör örgütü yine o gün de kan dökmenin hırsı, kini, öfkesi ile güvenlik güçlerimize pusu kurup ateş açarlar. Çatışmanın en yoğun olduğu bir zamanda gözü dönmüş bir teröristin silahından çıkan kahpe bir kurşun, Ahmet’i ağır yaralar. Yaralılarımızın yanında şehitlerimiz olur bu çatışmada... Ama eli kanlı teröristlerin hepsi de öldürülür. Allah’ın bir lütfu, takdir-i ilahi olarak Ahmet de şehitler kervanına katılır. Şehit olduğunun hiç ama hiç farkına bile varamadan... Taze bir bahar dalı gibi… Gencecik yaşta. Evlenip bir yuva kuramadan. Gençliğine doyamadan. Ahmet şehadet şerbeti içer…Geride kor ateş bırakarak. Asla sönmeyecek yangınlar bırakarak. Şehit haberi tez duyulur. Kor ateşi kadar sızı haberi Kayseri’ye ulaşır. Bir kez daha yanar Kıranardı. Ateş, bütün yakıcılığı ile düşer baba ocağına, ana yüreğine. Albayrağa sarılı olarak memleketi Kayseri’ye dönen Ahmet için tören yapılır. Hunat Camii’nde yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazı kılınır. Gözyaşları sel olur akar o gün.



Bütün Kayseri bir kez daha, nefret içinde, öfke, kin dolu lanet okur bebek katili PKK terör örgütüne. Binlerce insan, yolcu eder Ahmet Başpınar’ı Cennetteki yerine…



Ve yoksul aile evladı kahraman Ahmet Başpınar, doğduğu yer olan Kıranardı Mezarlığında toprağa, ebedi istirahatgahına defnedilir Kıranardı’da.



O şimdi Firdevs Cennetinde ve Kevser Havuzunun başında. Onun başucunda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Şehidimizi, şimdi her gece Erciyes’ten, Ali Dağı’ndan esen rüzgârlar anlatıyor yıldızlara… Ve biz Onu asla unutmayacağız. O, bu mukaddes topraklar için, Allah için toprağa düştü. Hiç, ona ve bütün şehitlerimize olan borcumuz ödenebilir mi? Ruhu şad olsun. Cennet onlara helal olsun.

(Devam edecek)