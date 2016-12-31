Kayserigaz, zehirlenmelere karşı uyardı Kayserigaz, sert geçen soğuk kış mevsimiyle birlikte meydana gelen zehirlenme olaylarına karşı vatandaşları uyardı.



Doğalgaz tüketiminin yoğun olduğu bu dönemlerde, Kayserigaz karbonmonoksit zehirlenmeleri ve alınabilecek önlemler konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda uyardı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda, zehirlenme, yaralanma ve hatta can kaybı gibi istenmeyen olaylarla karşılaşılmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalınmaması için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Havalandırma menfezleri mutlaka açık tutulmalıdır. Menfezler kirli havanın dışarı atılarak içeriye temiz hava girişi sağlar.

Rüzgârlı havalarda atık gazın geri tepmemesi için baca başlığı kullanılmalıdır.

Karbonmonoksit sensörü kullanılmalıdır. Sensör olmadığı zaman dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama yayılması fark edilmeyebilir. Bu da zehirlenme riskine sebep olabilir.

Doğalgazlı cihazların ve bacaların bakımı düzenli olarak yetkili servislere yaptırılmalıdır.

Bacalar oluşabilecek deformasyonlara karşı kontrol edilmelidir,

Doğalgaz aboneleri tesisatlarda izinsiz ve yetkisiz tadilat ve değişiklik yapmamalıdır.

Doğalgazlı cihazların kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir.

Doğalgazlı cihazlar rüzgârlı havalarda kullanılmamalıdır.

Herhangi bir sorun olduğunda Kayserigaz’ın 7/24 hizmet veren Acil 187 hattı aranmalıdır.

Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Onur Aydın menfezlerin asla kapatılmaması gerektiğini, doğalgazlı cihazlar ile bacaların kontrol ve bakımlarının zamanında yapılmasının küçük ama hayati önem taşıdığını vurguladı. Aydın, Vatandaşların doğalgaz ile ilgili her türlü sorularına 7/24 hizmet veren 444 5 429 numaralı çağrı merkezi numarasından cevap bulabileceklerini de sözlerine ekledi.

İHA

