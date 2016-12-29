Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı Kayseri'de 3 yıllık evli Atmaca çifti, gördükleri tedavi sonrasında dördüz bebek sahibi oldu. İki kız ve iki erkek çocuğu olan pazarcılık yapan baba Milazım Atmaca, "İlk defa çocuk sahibi olduk o da şansımıza dördüz oldu. Masraflarını nasıl karşılayacağım diye düşünüyorum" dedi.

29 Aralık 2016 Perşembe 13:47