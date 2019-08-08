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Kayserili dağcılar, Hasan Dağı'nın zirvesinde

Bolkar dağlarından sonra 5 kişiden oluşan Kayserili dağcılar Aksaray yakınlarındaki Erciyes'ten sonra Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan 3.268 metre yükseklikteki Hasan Dağı’na da başarılı bir zirve tırmanışı yaptı.Avanos-Nevşehir-Acıgöl-Gülağaç-Helvadere yolunu takip ederek Hasan Dağı eteklerine ulaşan dağcılar, burada kamp kurdu.

Kayserili dağcılar, Hasan Dağı'nın zirvesinde

Sönmüş bir volkan olan Hasan Dağı’na çıkış için yapılan teknik görüşme ve istişarede tırmanışın kampa en yakın yerden yani dağın batı zirvesi yanındaki kulvarda karar kılan ekip, sabaha karşı saat 03.30’da gazeteci-amatör dağcı Bekir Demirağ’ın rehberliğinde zirveye hareket etti. Aralarında ilk kez yüksek irtifa çıkışı yapan dağcının da olmasına rağmen zorlu ama başarılı bir tırmanış sonrasında saat 09.30’da Hasan Dağı’nın 3.268 mt. yüksekliğindeki zirvesine ulaşan ekip, burada biraz dinlenip sabah kahvaltısını yaptı. Dağcılar daha sonra bayraklarını açıp zirve defterine de o anki duygularını aktardıktan sonra bol bol fotoğraf çekimi yaparak, görüş alanı içerisinde olan Bolkar dağları, Toros dağları, Erciyes ve Aladağlar gibi yüksek dağları ve gayet net görünen Tuz gölünü hayranlıkla izledi.



2 saat kadar zirvede kalan Kayserili dağcılar daha sonra dağın doğu yönündeki klasik kulvardan çok rahat bir iniş gerçekleştirip kamp yerine döndüler.Hasan Dağı’na yapılan zirve tırmanışına katılan dağcılar şunlar : Bekir Demirağ (rehber ), Oğuz Eraslan, Mustafa Eliaçık, Şükrü Türe ve Nedret Eraslan




 

İHA

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