Kayserili şair Bilal Coşkun vefat etti

Bilal Coşkun kimdir?

08.11.1950 yılında Kayseri - Pınarbaşı'nın Artmak köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Aksaray'da, lise tahsilini İstanbul Halkalı Tarım Meslek Lisesinde tamamladı. 1977 yılında Atatürk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1981'de Gazi Üniversitesi'nde master yaptı. Ankara Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü.

Bilal Coşkun, Tarım teknisyeni olarak başladığı memuriyetini, uzun yıllar Polis Koleji ve Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak sürdürdü. Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzman ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevini yaptı.

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Müşavirliği görevini yapan Bilal Coşkun, sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yönetim görevlerinde bulundu.

İlesam , Türkiye Yazarlar Birliği, Çocuk Edebiyatçıları Derneği, Memur-Sen, Server Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim ve üyeliklerde bulundu. Yazı ve Şiirleri, Türkiye, Bab-ı Alide Sabah, Sur, Seher Vakti, Yüzakı gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Şiirleriyle kazandığı ödülleri bulunmaktadır.



Eserleri :

Günümüz Hikayecilerinden Seçmeler ( Rıfkı Kaymaz , Sırrı Er'le birlikte )

Yavru Kuş Çocuklar İçin Şiirler, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yazarlar Serisi

Mizan, Şiirler ,Timaş Yayınları

Gül Rengi Ufuklar , Şiirler, Server Vakfı Yayınları

Sevdana Düştü Gönül, Şiirler, Timaş Yayınları

(Kayseri Gündem)