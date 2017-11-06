KAYSERiLi ŞENGÜL TEYZENiN iNGiLiZLERLE iMTiHANI

Kayseri’de 71 yaşındaki Şengül Ceylan’ın oğlu Kenan Ceylan 10 sene önce boşandıktan sonra İngiltere’ye taşındı. Çocuğu boşandıktan sonra torunu Ali Osman’ı 1 yaşındayken yanına alan Şengül Ceylan, 10 yaşına kadar torununa gözü gibi bakarak, büyüttü. Ali Osman 10 yaşında geldiğinde babasının isteği üzerine torununu İngiltere’ye gönderen Ceylan’ın hayatı bu karardan sonra değişti.





Ceylan’ın iddiasına göre, İngiltere hükümeti 2012 yılında ‘Babası bakamıyor’ diyerek, Ali Osman’ı babasının elinden aldı ve bir aileye evlatlık olarak verdi. 2012 tarihinden beri torununu göremeyen ve iletişim kuramayan Şengül Ceylan ise sadece 1 kez torunundan gelen mektupla kendini teselli etmeye başladı. Ceylan, başından geçen olayları şöyle anlattı:

“Oğlum 15 sene önce boşandı. Oğlum boşandıktan sonra torunum Ali Osman benim yanımda kaldı ve 10 yaşına kadar ben büyüttüm. 10 yaşına geldiğinde İngiltere’deki babasına gönderdim. Gönderdiğim için çok pişmanım. O zamanlarda benim kafam karışıktı, ne olduğunu anlayamadım. Ali Osman’ı İngiltere hükümeti bakamıyor diyerek babasının elinden almış. Çocuğu 3-4 aileye vermişler, sonra da yurda vermişler. Şimdi duyduğuma göre kolu kırılmış diyorlar. Çok sıkıntıdayım. Gözüme uyku girmiyor.”





Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan yardım isteyen 71 yaşındaki Ceylan, torununu bir kez görerek, koklamak istediğini belirterek, “Allah’ını seven bana yardım etsin ve Osman’ım ile beni kavuştursun. Osman ile hiç görüşemiyorum. Ali Osman’ın gelmesini istiyorum. Yavrumu bana kavuştursunlar. Yada beni oraya götürsünler. Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Osman’ımı istiyorum. Kapı tıkırdasa Osman’ım zannediyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum, sadece Osman’ımı istiyorum. Kuru ekmek yemeye razıyım, yeter ki Osman’ımı bir kez koklayayım” ifadelerini kullandı.