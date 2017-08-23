Kayserili Süpermen Beyoğlu'nda...

Yeşilçam’ın duayen sanatçıları Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın gibi bir çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan ve bazen kamera arkası bazen de dizilerde oynayan Ziya Çirkin şimdilerde o eski parıltılı günlerinden uzak bir şekilde sokaklarda org çalarak yaşama tutunmaya çalışıyor. 10 yaşında Kayseri’deki baba evinden çıkıp İstanbul’a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Ziya Çirkin, anne ve babasını kaybettikten sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı. Geçirdiği kaza sonucu yürüme zorluğu da çeken’ Çirkin Ziya’, aldığı özürlü maaşını da ablalarıyla arasında çıkan dava meselesi yüzünden alamıyor. Bir dönem sokaklarda da kalan emektar figüran Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde beraberinde getirdiği org’unu çalarak geçimini sağlamaya çalışırken oynadığı filmlerin afişlerini ve fotoğrafları de kendisini dinlemeye gelenlere sunuyor.













“Yeşilçam artık bitti ”

Beyaz perdenin yok olmaya başladığını belirten Yeşilçam’ın emektar figüranı Ziya Çirkin, “Birkaç başrol oynadığım filmim var onun dışında sadece figüran olarak oynadım, jön olamadım. Adıyaman’da ‘Sarı Güller’ filmi çektik birde ‘Mutlu Olmak’ diye bir kısa bir dizi vardı oralarda başrol oynadım. Bunların dışında figüran olarak; Korkusuzlar, Üvey Baba, Ver Elini Kayınço ve birçok dizide rol aldım. Büyük oyuncularla da Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan gibi sanatçılarla çalıştım. Bazen kamera arkası bazen de beyaz perde de tam 38 yılımı geçirdim. Şu anda eskiye göre rağbet kalmadı ajanslar bitti beyaz perde yok olmaya başladı, Yeşilçam bitti artık Yeşilçam diye bir şey kalmadı” dedi.

Yaşam mücadelesini sürdürmek için org çaldığını belirten Çirkin, “ Benim herhangi bir sosyal güvencem yok. Çok küçük yaşlarda ben İstanbul’a gelip çalışmaya başladım ve 38 senemi verdim figüranlığa şu anda Beyoğlu’nda org çalıyorum. Annem ve babam vefat etti o ara sağlık sıkıntılarım da oldu o zaman sinemaya ve müziğe tövbe ettim ama kimseye boyun eğmemek için sokaklarda org çalarak geçinmeye çalışıyorum. Bazen vefalı insanlar çıkıyor yardımcı olmak için bazense kimse olmuyor.Bir dönem sokaklarda kaldım arayıp soran olmadı. Bir iş adamı bana bir göz oda tuttu şimdi orada yaşıyorum” şeklinde konuştu.