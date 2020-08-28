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Kayseri’nin altın kızı dünya evine giriyor

Kayseri’nin Kick Boks ve Wushu sporunda yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan 23 yaşındaki Hayriye Türksoy, Murat Hançer ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Kayseri’nin altın kızı dünya evine giriyor

Kayseri’de 9 yıldır Wushu sporunda önemli dereceler elde eden Milli sporcu Hayriye Türksoy, 6 Eylül 2020 tarihinde Murat Hançer ile dünya evine girecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kicksboks Bölge Antrenörü Esat Kaya ile birlikte Kick Boks’ta 4, Wushu’da 4 olmak üzere 8 defa üniversiteler arası turnuvalarda şampiyonlukları bulunan, kickboks ve wushu’da Türkiye Şampiyonlukları bulunan, kick boksta son olarak dünya şampiyonasına katılan, dünya Kupası’nda şampiyon olan ve son olarak Çin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’ye 3.’lük madalyası getiren, Kick bok ta da Dünya 2. liği bulunan milli sporcu Hayriye Türksoy, kendisi gibi şampiyonlar yetiştirmek için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de antrenörlük yapıyor.
 

İHA

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