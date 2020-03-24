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Kayseri’nin Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

Kayseri’de büyüklerin yakından bildiği, birçok kişinin hayranlıkla izlediği ünlü kabadayılarından Şemsettin Şemsettin, 80 yaşında vefat etti. Hastalığından dolayı evinde tedavi gören ünlü kabadayının vefat haberini, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. 

Kayseri’nin Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

Baki Ersoy, o haberi şu sözlerle duyurdu:
Kayserimizde fırsatçıların mal stokladığı bir dönemde tüm malları meydana çektirip Kayseri Halkına yağ, bulgur, makarna dağıttıran, mahkumlar üşüyor diye yattığı Hapishaneyi satın alıp tadilat yaptıran bir Kabadayıyı, ağabeyimiz Şemsettin Şemsettin’i kaybettik. Allah rahmet eylesin.”

Kayseri’de gariban babası olarak tanınan Şemsettin Şemsettinoğlu Kayseri’nin eski unlu kabadayılarından. Yattığı cezaevini saatin almasıyla unludur.

Kabadayı dediysek mafya değil, eskinin bıçkın delikanlılarından. Kuyruk ve karaborsa zamanı karaborsacılarından elinden zorla yağ alıp garibana da dağıtmışlığı vardır.
 
 
 

Haber Merkezi

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