“Kayseri’nin Ekolojik Kasabaları” projesi uygulamaya kondu

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün proje sahibi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Birliğinin de proje ortağı olduğu proje ile; iklim değişikliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmalara, organik tarım üretimi alanını arttırma yoluyla katkı sağlandığını belirten İl Gıda ve Hayvancılık Müdür Vekili Ayhan Temiz, yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi;

“Proje kapsamında Yeşilhisar, Yahyalı, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerimizin toplam 10 köyünde organik tarım eğitimi yapılmış, yapılan bu eğitimlerde katılımcılara iklim değişikliği konusunda farkındalık kazandırılmıştır. Bu eğitim çalışmalarının dışında Yeşilhisar ve Bünyan’da olmak üzere projede iki tarla günü, iyi tarım uygulamaları gezisi ve organik tarım çalıştayı da yer almaktadır. Proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerden olan “İklim Değişikliği Ve Organik Tarım Çalıştayı” 25 Nisan 2018 günü Kayseri Novotelde yapılmıştır. Çalıştaya Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Mustafa Yıldız, Resmi Kurum ve Kuruluşların temsilcileri, üreticiler ve teknik elemanlar katılmıştır. Üniversitelerden bilim insanlarının ve ilgili kurumlardan kurum temsilcilerinin bildirilerinin sunulduğu iklim değişikliği ve organik tarım çalışmalarının değerlendirildiği bu çalıştayda oturum başkanlığını Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Uygun Aksoy yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Hikmet Coşkun, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinden Yrd. Doç.Dr. Çağdaş Gönen, Kayseri DSİ Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürleri Adnan Evsen ve İclal Özkan, Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Filiz Dadaşer ve Yrd. Doç.Dr Evrim Karaçetin, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneğinden Dr. Yeşim Bekyürek’in bildiri sunumları ile gerçekleştirilen çalıştay sonunda hazırlanacak bir raporla İlimiz ve Bölgemizdeki İklim değişikliği ve Organik tarım konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmakta olup, projenin de amacı gerçekleştirilmiş olacaktır.”

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