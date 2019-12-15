Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’ye Azeri gelin geliyor…

AK Parti İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı, aynı zamanda gazetecilik öğrencisi Taha Tayfun Bağcı, Azerbaycanlı Nezrin Memmedli ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı, aynı zamanda gazetecilik öğrencisi Taha Tayfun Bağcı, okulda aynı bölümde öğrenci olan ve bu yıl mezun olan AzerbaycanNezrin Memmedli ile tanıştı. Çift, evliliğe ilk adım olan nişan töreni ile nişanlandı.
Green Paradise Düğün ve Balo Salonu’nda düzenlenen nişan törenine Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş ve basın mensupları ile çok sayıda davetli ve Azerbaycanlı misafirler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da genç çifte mutluluklar dileyen telgraf gönderdi.
Gelin adayı Nezrin’in Azerbaycan’dan gelen anne, babaları Taliye ve Cümşüd Memmedov ile damat adayı Taha Tayfun Bağcı’nın anne, babası Sevilay ile Taşkın Bağcı davetlileri kapıda karşılayarak, tek tek yakından ilgilendi.
Genç çiftin nişan yüzüklerini rektörler Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa kesti. Kur’an tilavetinin ardından mutlulukları gözlerinden okunan çift, gece boyunca eğlenirken, davetliler de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Nişan töreninin ardından Pazar günü de Bağcı ve Memmedov aileleri Kapadokya’da gezerek, Azerbaycanlı aileye Türkiye’nin güzellikleri tanıtıldı.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftimizi kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İl Gençlik Kolları Üniversiteler BaşkanıTaha Tayfun BağcıNezrin MemmedliAzerbaycanTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.