Kayseri’ye Azeri gelin geliyor…

AK Parti İl Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı, aynı zamanda gazetecilik öğrencisi Taha Tayfun Bağcı, okulda aynı bölümde öğrenci olan ve bu yıl mezun olan Azerbaycanlı Nezrin Memmedli ile tanıştı. Çift, evliliğe ilk adım olan nişan töreni ile nişanlandı.
Green Paradise Düğün ve Balo Salonu’nda düzenlenen nişan törenine Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş ve basın mensupları ile çok sayıda davetli ve Azerbaycanlı misafirler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da genç çifte mutluluklar dileyen telgraf gönderdi.
Gelin adayı Nezrin’in Azerbaycan’dan gelen anne, babaları Taliye ve Cümşüd Memmedov ile damat adayı Taha Tayfun Bağcı’nın anne, babası Sevilay ile Taşkın Bağcı davetlileri kapıda karşılayarak, tek tek yakından ilgilendi.
Genç çiftin nişan yüzüklerini rektörler Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa kesti. Kur’an tilavetinin ardından mutlulukları gözlerinden okunan çift, gece boyunca eğlenirken, davetliler de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Nişan töreninin ardından Pazar günü de Bağcı ve Memmedov aileleri Kapadokya’da gezerek, Azerbaycanlı aileye Türkiye’nin güzellikleri tanıtıldı.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftimizi kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Green Paradise Düğün ve Balo Salonu’nda düzenlenen nişan törenine Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş ve basın mensupları ile çok sayıda davetli ve Azerbaycanlı misafirler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da genç çifte mutluluklar dileyen telgraf gönderdi.
Gelin adayı Nezrin’in Azerbaycan’dan gelen anne, babaları Taliye ve Cümşüd Memmedov ile damat adayı Taha Tayfun Bağcı’nın anne, babası Sevilay ile Taşkın Bağcı davetlileri kapıda karşılayarak, tek tek yakından ilgilendi.
Genç çiftin nişan yüzüklerini rektörler Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa kesti. Kur’an tilavetinin ardından mutlulukları gözlerinden okunan çift, gece boyunca eğlenirken, davetliler de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Nişan töreninin ardından Pazar günü de Bağcı ve Memmedov aileleri Kapadokya’da gezerek, Azerbaycanlı aileye Türkiye’nin güzellikleri tanıtıldı.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftimizi kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Haber: Ekrem Nazlı