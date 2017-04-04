Kayseri’ye Türkiye’nin ilk ‘hospice’ merkezi kurulacak

Hospice merkezinin kurulacağı, Talas Caddesi Erenköy Mahallesi girişinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu adına basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Akif Özdemir, Tükiye’nin ilk ‘hospice’ merkezinin Kayseri’de kurulacağını söyledi. Prof. Dr. M. Akif Özdemir, ‘hospice’ merkezlerini, tedavi edilme şansı kalmayan kanser hastalarını ve ailelerinin son dönemlerinde yaşadığı ızdırabı azaltmayı amaçlayan, kar gütmeyen destek kuruluşları olarak tanımladı.

20 yıl sonra 250 bin kanser hastası

Türkiye’de her yıl 150 bin kadar kanser vakıasının kaydedildiğini, 20 yıl sonrası için de bu rakamın, artan nüfusa oranla 250 bin civarında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. M. Akif Özdemir, tüm tıbbi gelişmelere rağmen, kanser hastalarının yarısının tedavi edilirken yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Söz konusu ‘hospice’ merkezlerinin Avrupa ülkelerinde bulunduğunu belirten Prof. Dr. M. Akif Özdemir, “Bu uygulama hasta yakınları için önemli bir destek oluşturur. Hospis ve hafifletici bakım merkezidenki uygulamalarla, her birimizin ağrısız ve haysiyetli bir şekilde ölme hakkı olduğuna ve ailelerimizin de gerekli desteği alacaklarına inanılmaktadır” dedi.

Yakın bir tarihte, Kayseri’nin ve Türkiye’nin, yaklaşık 12 bin metrekare arazi üzerinde bir ‘hospice’ merkezine kavuşacağını dile getiren Prof. Dr. M. Akif Özdemir, resmi kurumlar ve hayırseverlerden gerekli destekleri beklediklerini sözlerine ekledi.