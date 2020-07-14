Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kazada hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi toprağa verildi

Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevki'inde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Şanlıurfa Emniyeti Çevik Kuvvet biriminde görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz ile yine aynı kazada vefat eden Baba Bekir Beyaz, anne Nurten Beyaz’ın naaşları memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi toprağa verildi

Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevki'inde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli olan polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, 81 FK 155 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybetti.




Beyaz’ın naaşı, Boğazlıyan Şehir Mezarlığı aile kabristanında kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında, taşındı. Ayrıca tabutunu kardeşi İrfan Beyaz ve amcası Kadir Beyaz gözyaşları arasında taşıdı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazını İl müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Cenaze törenine Vali Yardımcıları, İl Müftüsü Salih Sezik, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda bürokrat katıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri-Ankara Karayolu Kaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.