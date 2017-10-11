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Kedicikler sezaryenle kurtarıldı

Kayseri’de, 2 yaşındaki Boddi isimli kedi sezeryanla 7 yavrusunu dünyaya getirdi. Anne karnından çıktıklarında nefes almayan yavru kediler, yapılan müdahale sonrasında nefes almaya başladı.

Kedicikler sezaryenle kurtarıldı
Kayseri’de yaşayan Şenay Hisar’ın sahibi olduğu iki yaşındaki Boddi hafta sonu sezeryana alındı. Uzman Veteriner Hekim Özgür Tahir Özden’in yaptığı operasyon sonrasında, 7 minik yavru dünyaya geldi. Operasyon hakkında bilgi veren Uzman Veteriner Hekim Özgür Tahir Özden, “Aile bize geldiğinde bir gün evvel gece doğumun başladığını söyledi. Genel muayeneleri yaptık. Ultrason ile baktığımızda yavrularda hareketin az olduğunu gördüm. Bir yavruda hareketsizlik daha fazlaydı. Onun için acil sezeryan kararı aldık. Ameliyata hazırladık ve ameliyatta 7 ufaklığı çıkardık. İlk başta nefes almıyorlardı. Kedilerde genellikle sezeryanda bu tür şeyler olabiliyor. Normal doğumda anne yavru zarlarını kendisi temizler ve yavruyu yalayarak yavruya etki verir. Sezeryanda dışarıdan müdahale olduğu için ilk başlarda bu tür şeyler olabiliyor. Biz klinik olarak her türlü alet ve ekipman olarak hazır olduğumuz için zarları temizledik, göbek kordonunu temizledik, dezenfeksiyonunu yaptık, oksijen verdik ve kuvöze aldık ve gözlerini açtılar” dedi.
Anne ve yavru kedilerin sağlıklarının yerinde olduğunu söyleyen Şenay Hisar, “Doğum başladığında yaklaşık 10 saat kadar bekledik. Ancak sıkıntı olunca veterinere başvurduk ve Boddi sezeryana alındı. Şu anda anne ve yavruları gayet sağlıklı” diye konuştu.

İHA

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