KENDİSİNİ POKEMON SANIP 7. KATTAN ATLAYAN GENCİN SON HALİ

Türkiye'de milenyum jenerasyonu, Japon çizgi film karakteri Pokemon'la büyüdü. 2000'li yıllarda çocukların oyun anlayışını değiştiren Japon çizgi film Pokemon, Türkiye'de çocukların kafasına “Pika, Pika Pikachu” sloganıyla kazındı.Mahallelerde her köşede elleri tasoya vurmaktan şişmiş, birbirine “Pikachu” diye hitap eden, sabah erken saatlerde onun için gözlerini açan, teneffüslerde sadece onu konuşan bir nesil yetişti. Bu tutku öyle bir boyuta vardı ki kendini Pokemon yerine koyan çocuklar kanatlanıp uçmaya çalışırken yere çakıldı. Bir dönemin çocukları Pokemon kırıklarıyla büyüdü.Kilis ve Mersin'de yaşanan Pokemon çılgınlığından sonra olaya önce Sağlık Bakanlığı el koymuştu. Bakanlık, çocuk ve ruh sağlığı uzmanlarından oluşan bir “Pokemon Kurulu” toplayıp, çizgi film hakkında çocukların ruh sağlığının olumsuz etkilendiği kararı alındı. Ardından RTÜK, Pokemon konusunda aldıkları açıklayarak Pokemon'u yayından kaldırttı.O çocuklardan biri Mersin Mezitli'de Pokemon'a özenip yaşadıkları binanın 7'nci katından atlayarak havalanmaya çalışan Ağrıbaş Ailesi'nin 4 yaşındaki oğulları Ferhat'tı...Annesi Füsun Ağırbaş'ın markete gitmesini fırsat bilen Pokemon tutkunu Ferhat, çizgi film kahramanına özenerek kendini 7. kattan boşluğa bıraktı. Ferhat, çim ve toprak zemine ayakları üzerine düşmüştü. Annesi tarafından yerde yatarken bulunan Ferhat, olayı sağ bacağındaki kırıkla atlattı. Ferhat, hastanede neden düştüğünü soran doktora “Ben Pokemon'um ve Pokemon gibi uçtum” diye yanıt verdi. Ferhat bugün 21 yaşında. Pokemon kazasından sonra ailesiyle birlikte Adana'ya taşındı. Uzun süredir arkadaşıyla birlikte rap müzik yapıyor. Ferhat aynı zamanda Temmuz ayında evlendi. internette binlerce takipçisi var. Ferhat'a yapılan yorumların çoğu Pokemon üzerinden.Olay henüz sıcakken hastanede yattığı zamanlarda bir muhabir gelip 'Ferhatçığım pişman mısın?' diye sormuştu. Ferhat ise 'Hayır. Bir iyileşeyim tekrar Pokemon gibi uçacam' cevabını vermişti. O zamandan asi ruhunu belli etmişti Ferhat.