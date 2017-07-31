KGC ve Magnet arasında özel protokol

Hastanede düzenlenen imza töreninde konuşan Magnet Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Temür, Hastane olarak hizmet kalitelerini her geçen gün arttırdıklarını belirterek, "Medya mensuplarına ve 1. derecede yakınlarına ayakta muayenelerde, tetkiklerde (dış tetkikleri hariç), yatış ve ameliyatlarda yüzde 20 indirim uygulanacaktır" dedi.

Bu anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, "Üyelerimize böylesi kaliteli bir hastanede hizmet verilecek olması bizleri mutlu edecektir. Magnet ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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