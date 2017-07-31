Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KGC ve Magnet arasında özel protokol

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile Kayseri Özel Magnet Hastanesi arasında özel protokol imzalandı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ve birinci derecede yakınlarını kapsayan özel protokolde Magnet Hastanesi bünyesinde bulunan sağlık branşlarından indirimli yararlanılacak.

KGC ve Magnet arasında özel protokol
Hastanede düzenlenen imza töreninde konuşan Magnet Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Temür,  Hastane olarak hizmet kalitelerini her geçen gün arttırdıklarını belirterek,  "Medya mensuplarına ve 1. derecede yakınlarına ayakta muayenelerde, tetkiklerde (dış tetkikleri hariç), yatış ve ameliyatlarda yüzde 20 indirim uygulanacaktır" dedi.
Bu anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, "Üyelerimize böylesi kaliteli bir hastanede hizmet verilecek olması bizleri mutlu edecektir. Magnet ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.